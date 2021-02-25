Gazze'de Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Fetih hareketi mensubu 45 tutukluyu serbest bıraktı

Hamas'a bağlı, Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Fetih Hareketi'ne mensup 45 tutukluyu serbest bıraktığı bildirildi.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan kişilerin "Hamas'a ve Hamas'ın askeri kanatlarına zarar veren kişilerden oluştuğu, siyasi faaliyetlerden kaynaklı tutuklamalar olmadıkları" ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutukluların serbest bırakılmasının genel seçimlerin yaklaştığı bir ortamda "ulusal birliğin ve uzlaşı ortamının güçlenmesi" çerçevesinde alınan bir karar olduğunu belirtti.

Bakanlığın "güvenlik gerekçesiyle" tutuklu bulunanların dosyalarını inceleyerek serbest bırakma kararı aldığını söyleyen Buzum, "Şunu net bir şekilde vurgulamak isterim ki; elimizde kesinlikle siyasi tutuklu ve fikir tutuklusu yok. Biz sadece Gazze'de güvenlik ve istikrarı korumaya çalışıyoruz." dedi.

Diğer yandan Hamas hareketinden yapılan açıklamada ise Fetih hareketine mensup kişileri serbest bırakma kararı, "genel seçimler yaklaşırken daha olumlu bir iklim oluşturma gayreti" olarak değerlendirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, genel seçimlerin barış ortamında gerçekleştirilebilmesi için Fetih hareketine siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca kapatılan televizyon kanalları ve gazetelerin yasaklarının kaldırılarak basın özgürlüğünün sağlanması gerektiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 Şubat'ta kamu özgürlüklerini genişleten bir kararname çıkarmıştı. Filistinli grupların Kahire'de vardıkları uzlaşıya dayanarak ve seçimlere hazırlık olarak çıkarılan 9 maddelik kararname, "tüm Filistin topraklarında görüşleri, siyasi bağlantıları ya da parti veya herhangi bir gruba bağlılıkları sebebiyle tutuklanan, gözaltına alınan ve mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını" içeriyor.

Filistin Başbakanı Iştiyye de Hamas'tan Gazze'deki cezaevlerinde bulunan 80'den fazla siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını istemişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu