Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da polisten kaçan şüphelilerin aracıyla iett otobüsü çarpıştı
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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da polisten kaçan şüphelilerin aracıyla iett otobüsü çarpıştı

Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da polisten kaçan şüphelilerin aracıyla iett otobüsü çarpıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: / GAZİOSMANPAŞA'da hırsızlık şüphelileri, bir işyerine girmeye çalışırken devriye gezen polis ekiplerine yakalandı.

/ GAZİOSMANPAŞA'da hırsızlık şüphelileri, bir işyerine girmeye çalışırken devriye gezen polis ekiplerine yakalandı. Şüpheliler, kaçmaya çalıştıkları panelvan minibüsle İETT otobüsüne çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Olay Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesinde geçen salı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan panelvan araçla yüzleri maskeli 4 kişi hırsızlık yapmak için iş yerinin önüne yanaştı. Bu sırada Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekiplerini gören şüpheliler panelvan araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilerin kullandığı aracı kaçtığı istikamette kovaladı. Bir süre polisten kaçan şüpheliler Eski Edirne Asfaltı Caddesine çıktı. Bu sırada İETT otobüsü ile şüphelilerin bulunduğu panelvan araç çarpıştı. Şüpheliler, yaya olarak kaçtı.  Polis ekipleri yaya olarak kaçan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları panelvan aracın plakasının sahte olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede panelvan aracın içinde hırsızlıkta kullanılan 3 levye, demir kesme aparatı, tornavida ve pense ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli hırsızlıklardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin ekiplerden kaçma ve İETT yolcu otobüsünün şüphelilerin kullandığı panelvan araca çarpma anları bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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