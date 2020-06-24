Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.
24.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:28
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,25
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|162,50
|170,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|124,00
|125,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,50
|4,70
|Buğday
|Kg
|1,74
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,37
|1,37
Kaynak: AA