Gaziantep'te 26 parça tarihi eser ele geçirildi Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelvadi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada, Helenistik dönemine ait 16 sikke, Roma dönemine ait 1 ağırşak, 2 yüzük, 1 kitap, 2 mühür ve 4 hayvan figürü ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA