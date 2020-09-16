Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray futbol takımı yarın Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı. Stada ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri de yansıtıldı.

Kaynak: AA