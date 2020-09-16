Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

16.09.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:21

Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray futbol takımı yarın Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı. Stada ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri de yansıtıldı.

Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Seki Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Meriç Erkek Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray-Neftçi maçının oynanacağı stada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 21:21:43. #1.15#
title