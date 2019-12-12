Futbol: UEFA Avrupa Ligi

12.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:56

Stat: St. Jakob-Park

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Kuzey Makedonya)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu (Dk. 65 Okafor), Zuffi (Dk. 78 Campo), Cabral (Dk. 71 Ademi)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini (Dk. 71 Campi), Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi (Dk. 51 Muhammet Akpınar), Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban (Dk. 78 Kerem Baykuş)

Goller: Dk. 22 Widmer, Dk. 72 Stocker (Basel)

Sarı kartlar: Dk. 17 Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Çimşir (Trabzonspor yardımcı antrenörü), Dk. 55 Serkan Asan (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.

Grupta 6 maç sonunda 1 puanla son sırada kalan bordo-mavililer, kupadan elendi.

57. dakikada soldan ceza alanına giren Pululu'nun sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndükten sonra taca çıktı.

67. dakikada ceza alanına giren Okafor'un kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, genç kaleci tehlikeyi önledi.

72. dakikada Basel, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

86. dakikada Okafor'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erde Kardeşler, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ çaprazda Avdijaj, kaleci Omlin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Kaynak: AA