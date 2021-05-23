Fransa Ligue 1'in şampiyonu Lille oldu
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Fransa Ligue 1'in şampiyonu Lille oldu

Fransa Ligue 1'in şampiyonu Lille oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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