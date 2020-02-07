Fransa'da hükümet, işe alırken ayrımcılık yapan büyük şirketleri açıkladı
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Fransa'da hükümet, işe alırken ayrımcılık yapan büyük şirketleri açıkladı

Fransa’da hükümet işe alımlarda çalışanların kökenine göre ayırımcılık yapan 7 büyük şirketi kamuoyuna duyurdu.

07.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:41
Fransa'da hükümet, işe alırken ayrımcılık yapan büyük şirketleri açıkladı

'da işe alımlarda çalışanların kökenine göre ayırımcılık yapan 7 büyük şirketi kamuoyuna duyurdu.


Buna göre Accor, Altran, Rexel, Renault, Air France, Arkema ve Sopra Steria gibi büyük şirketler işe alırken kökene göne ayırımcılık yapan ülkenin önemli işverenlerinin başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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