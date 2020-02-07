Fransa'da hükümet, işe alırken ayrımcılık yapan büyük şirketleri açıkladı

07.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:41

Fransa'da hükümet işe alımlarda çalışanların kökenine göre ayırımcılık yapan 7 büyük şirketi kamuoyuna duyurdu.



Buna göre Accor, Altran, Rexel, Renault, Air France, Arkema ve Sopra Steria gibi büyük şirketler işe alırken kökene göne ayırımcılık yapan ülkenin önemli işverenlerinin başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle