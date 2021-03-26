Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim
Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi
Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertliler ile ilk idmanına çıktı.

Süper Lig'in 32. hafta maçında 5 Nisan Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncularımız, antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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