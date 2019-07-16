Evi yangında kül olan Fatma Çalışkan yardım bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi'nde ki evinde yangın sonucu evsiz kalan ve Kızılay tarafından verilen çadırda yaşamını sürdüren 65 yaşındaki Fatma Çalışkan, yaşadığı üzüntüyü paylaşarak yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Karamustafalı Mahallesi'ne bağlı Türkköyü mevkisinde yaşayan Fatma Çalışkan (65), 16 gün önce çıkan yangın sonucu evi tamamen kül olmuştu. Yaşadığı mağduriyet sonrası Fatma Çalışkan'a Samsun Kızılay Şube Temsilciliği tarafından temin edilen çadırda yaşamını sürdürmeye başladı.

"Evimi o halde gördüğümde çok üzüldüm"

Yaşadığı üzüntüyü paylaşan 65 yaşındaki Fatma Çalışkan, "Sağlık sorunlarım nedeniyle oğlumun yanına İstanbul'a gittiğimde Çarşamba'dan telefon geldi. Telefon sonrası mahalleye geldiğimde yılların birikimiyle yaptırdığım evimi tamamen kül olmuş durumda buldum. Çok üzüldüm. Daha sonra Kızılay tarafından verilen çadırda kalmaya başladım. Eşimi 21 yıl önce kaybettim. Oğlum ve kızım var. Kendi geçimlerini zor sağlıyorlar. Onlar da yangını duyduklarında çok üzüldüler ama ellerinden bir şey gelmiyor. Ben yetkililerin, yardımseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyorum." dedi.

"Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın"

21 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Fatma Çalışkan, "Eşim inşaatta çalışırken başına tuğla düşmüş. Uzun zaman yatalak olduğu için ona baktım. Bir süre sonra o da vefat etti. Ondan kalan evimde yangında kül oldu. Evsizlik çok zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Kimseyi evsiz bırakmasın. 40 yıl boyunca uğraş vererek yaptığım evimi bu durumda görünce dayanamıyorum. Çadırda kaldığım sürede bir malzeme lazım olduğunda bir anlık dalgınlıkla var diye düşünüyorum. Ama evimi kaybettiğimi hatırlayınca kendimi tutamıyorum. Yinede Allah'a şükürler olsun diyoruz" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Duygulu gözlerle yaşadıklarını anlatan Fatma Çalışkan, kısa zamanda evinin yapılacağına inandığını söyledi.

Kaynak: İHA