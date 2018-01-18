Evden Kaçıp Akrabasına Sığındı, Cani Adam Tecavüz Edip Boğazını Kesti
20 yaşındaki İngiliz kız, ailesi yaşadığı ilişkiye onay vermeyince bir akrabasına sığındı. Kıza ilgi duyan akrabası karşılık alamayınca önce tecavüz etti, sonra da kızı boğazını keserek öldürdü.
Londra'da yaşayan Pakistan asıllı 20 yaşındaki Celine Dookhran isimli kız, Libya'lı bir erkek ile ilişki yaşadı. Genç kız, ailesinin bu ilişkiye karşı çıkması üzerine yanlarından ayrılıp 33 yaşındaki inşaatçı akrabası Mujahid Arshid'in yanına yerleşti.
TECAVÜZ EDİP BOĞAZINI KESTİLER
Bir süre sonra Mujahid akrabası olan genç kıza aşık oldu. Genç kız kendisine karşılık vermeyince 28 yaşındaki iş arkadaşı Vincent Tappu ile birlikte genç kızı ve onun aynı yaştaki ismi açıklanmayan bir arkadaşını kaçırdı. İki kızı zorla arabasına koyup lüks bir villaya getiren iki cani adam kızlara tecavüz edip boğazlarını kesti.
DİĞER KIZ KAÇIP POLİSİ ARADI
Genç kızın akrabası Arshid, hayatını kaybeden Celine'i villanın derin dondurucusuna koydu. Yaralı olan diğer kız ise adamı kendisi ile ilişki yaşacağını söyleyerek ikna edip serbest kalmayı başardı. Genç kız kaçarak annesi aradı ve durumu bildirdi. Polis eve gelince Celine'nin cesedini derin dondurucudan çıkardı.
Olaydan sonra arabasını olay yerinde bırakıp kaçan Arshid, şehir merkezinin tren istasyonunda yakalandı.
"ONA TAKINTIM VARDI" DEDİ
Arshis mahkemede, genç kıza karşı takıntısının olduğunu, genç kızın hala erkek arkadaşını sevdiğini anlayınca böyle bir şey yapmaya karar verdiğini, delilleri yok etmek için genç kızın vucuduna asit dökmeyi planladığını ama bunu yapamadığını söyledi.
Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkeme devam edeceği öğrenildi.
Haberler.Com/Dış Haberler
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Ben bir müslüman olarak kendimden utaniyorum. Sizi Allah’la temin ederim ki ben daha haber içeriğini görmeden gurbetçi bir müslümanın işi olduğunu tahmin ettim. Neden bu kadar yobazız nedennnnnn beylerCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır: Soru işaretli arkadaş sorunun varsa psıkıyatrıye bı ugra. Konu ne sen ne yazıyon. Ben senı anlamıyon töbe töbe insanı günaha sokma. Kendince yaz başkası adına değil emiiYayından KaldırNE DİYONA CEVAP: Ben fıkıh tefsir hadis mantık ve kelam ilmi gören birisiyim be yobaz. Ayrıca İngilizceyi de yurt dışında öğrendim. Yani senin gibi kazma değilim. Türkiye deyince aklına Ne gelir? Müslüman ülke, Pakistan ve Bangladeş denilince ne akla gelir? İslam ülkeleri. Şimdi sana soruyorum? Sen gusül abdestin farzlarını biliyormusun ki bana ateist diyorsun be odun adam. Kılaviye kahramanı. Sana ateist demiyorum ama kürek sapından başka bişey değilsin1 Yayından KaldırNE DİYON: Ben haberi okudum ve Müslüman kelimesi bile görmedim. Sen nasıl anladın müslüman olduklarını. ? Belki onlarda senin gibi ateisttir ne bilion2 2 Yayından Kaldır
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yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arkadaslar bizdeki en buyuk sikinti fadkli bir ulkede birsey oldugu da hemen bizim ulkemize endeksliyerek birbirimizi kotuleme yoluna gidiyoruz ALLAH icin birakin birbirinizi kotulemeyi bizim bizden baska dostumuz yooooookCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adanali lar kadar başınıza taş düşsünCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu işin Arap Türk Kürt hrıstıyan yahudi kim olursa olsun ırkçılık yapmayın herşeyden insan olacak yahudiler hergün müslüman ları katledilirken tüm dünya sessiz kalırken sizin yorumlarınız yoktu eeeeeCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Yine arap yine arapCevap Yaz 17 19 Yayından KaldırFBLİ: peygamber efendimizde arap di. birakin bu irkciligi.25 9 Yayından KaldırFBLİ: aslihani tecavüz eden ve sonrada yikan 3 türktü ve daha kactane igrenc ve korku verici olayi görüyoruz türklerden. simdi bütün türkler ayni mi oluyor? birakin bu irkciligi.21 6 Yayından Kaldır
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Reis idamı türkiyeye getirse 2 darbeye kalkışırlar sözüm ona fıratı saman altından yürütünler .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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abi orasi adana haber yalan ingiltere deyilCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Bu caniler nereliymiş bakayim.hangiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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olay ingilterede geçiyor ama yapanlar arabCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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Şerefsizin ırkı, dili , dini ülkesi yokturCevap Yaz 30 Yayından Kaldır
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Yinemi AdanaCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Bu arada yorumlar çıkmıyor site abilerim ablalarımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Artık hapishane de sabunu yerden almaya kalkarken dikkatli olman gerek sanada çok kişi ilgi duyacaktır merak etme kansız şerefsizCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Böyle kadınlara kızlara zorla sahip olmak isteyen şerefsizler var dünyada malesef ! Allah ailesine sabır versin ama idam gelmediği sürece bu olaylar daha çok olur malesefCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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idam olmadığı sürece bu tür şeyler çok olur.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Burdan bütün bayanlara sesleniyorum.Sizler birer ceylansınız kuşa Kurda yem olmayın..Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Lan Uzman Bayraktar adli pislik olay ingilterede oluyor Adanada sana biseymi yaptilar yada ailene yinemi adana diyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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her ülkede var demekki bu sapklık.. türkiyede dahil..bunaCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Yine AdanaCevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır