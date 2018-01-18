Evden Kaçıp Akrabasına Sığındı, Cani Adam Tecavüz Edip Boğazını Kesti

Londra'da yaşayan Pakistan asıllı 20 yaşındaki Celine Dookhran isimli kız, Libya'lı bir erkek ile ilişki yaşadı. Genç kız, ailesinin bu ilişkiye karşı çıkması üzerine yanlarından ayrılıp 33 yaşındaki inşaatçı akrabası Mujahid Arshid'in yanına yerleşti.

TECAVÜZ EDİP BOĞAZINI KESTİLER

Bir süre sonra Mujahid akrabası olan genç kıza aşık oldu. Genç kız kendisine karşılık vermeyince 28 yaşındaki iş arkadaşı Vincent Tappu ile birlikte genç kızı ve onun aynı yaştaki ismi açıklanmayan bir arkadaşını kaçırdı. İki kızı zorla arabasına koyup lüks bir villaya getiren iki cani adam kızlara tecavüz edip boğazlarını kesti.

DİĞER KIZ KAÇIP POLİSİ ARADI

Genç kızın akrabası Arshid, hayatını kaybeden Celine'i villanın derin dondurucusuna koydu. Yaralı olan diğer kız ise adamı kendisi ile ilişki yaşacağını söyleyerek ikna edip serbest kalmayı başardı. Genç kız kaçarak annesi aradı ve durumu bildirdi. Polis eve gelince Celine'nin cesedini derin dondurucudan çıkardı.

Olaydan sonra arabasını olay yerinde bırakıp kaçan Arshid, şehir merkezinin tren istasyonunda yakalandı.

"ONA TAKINTIM VARDI" DEDİ

Arshis mahkemede, genç kıza karşı takıntısının olduğunu, genç kızın hala erkek arkadaşını sevdiğini anlayınca böyle bir şey yapmaya karar verdiğini, delilleri yok etmek için genç kızın vucuduna asit dökmeyi planladığını ama bunu yapamadığını söyledi.

Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkeme devam edeceği öğrenildi.

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