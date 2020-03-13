ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz - Haber
Eskişehir, Sigorta, Güncel

ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruzTASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı.

13.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:43
ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı. Gülal, "İşçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme ise 16 Milyon 217 bin lira" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entil Fabrikası'nda düzenlenen programa, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. TMSF Başkanı Gülal, işçilerin alacaklarının hem hukuki hemde finansal sorunlarını aşarak bugün itibariyle ödemeye başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 6-7 aydır Entil işçilerinin alacaklarının ödenmesini teminen bir çalışma yürütüyoruz. Bugün bu çalışmanın güzel sonuçlarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Entil'deki bir takım işçi arkadaşlarımız, Entil şirketinin ekonomik sorunları ve bir takım başka sebeplerle işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Biz bu süreçte, bu işçi kardeşlerimizin haklarının ödenmesi ile alakalı 'ne yapabiliriz?' diye gerek TMSF çalışanları ve yöneticileri, gerek sendika başkanımız ve Yavuz bey ile bir ortak irade ortaya koyarak bu sorunu çözme yönünde bir yaklaşım sergiledik. Tabii bu artık sosyal bir sorumluluktu bizim adımıza. Biz, 'işçinin alın teri soğumadan ödemesini yapın' inancının mensupları olarak, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye ciddi bir irade ortaya koyduk ve bunun gerek hukuki, gerekse finansman boyutunu aşarak işçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Toplamda yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 Milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 Milyon 335 bin lira. Bizim bu iş birliğinden son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu dönemde ülkemizde güzel haberlere ihtiyaç vardı. Hakikaten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını almalarından son derece memnun olduğumuzu da ifade ederek başta sendika başkanımıza, yöneticilerimize, Yavuz Zeytinoğlu'na ve TMSF yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum."

'HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Burada yıllardır çalışan, emek akıtan ve üretimde bulunan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sorunun çözümü noktasında, bu noktaya getiren sendikamız, TMSF başkanımız ve Yavuz bey'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, işçilerin alacaklarının ödeme talimatını içeren belgeyi imzalayarak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi.

ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Burcu Kıratlı Mustafa Sandal
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:06:06. #1.15#