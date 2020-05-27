Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
27.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:19

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğe ekipleri, Burak M.'nin oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki  bir sitede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişiyi akşam saatlerinde site önünde görünce gözaltına alırken, nöbetçi savcıdan aldıkları izinle evde arama yaptı. Evde ayrı poşetler içerisinde 3 kilo 45 gram gelen eroin ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ele geçirildi. Şüpheli, ele geçirilen eroinler ile birlikte Kıraç Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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