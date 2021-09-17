Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor - Haberler
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor

Ekipler, Örnek Mahallesi 1386 ve 1387. Sokak'ın yollarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

İlçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bozuk yolları yenilemeye devam Esenyurt Belediyesi, Örnek Mahallesi 1386 ve 1387. Sokak'ın parke yolunu yenilemek için çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu sokaklarda eski parke ve kaldırımları kaldırarak yerine yeni parke taşı döşedi. Mahalle sakinleri, yollarını yenileyen Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederek "Yolumuzu çok beğendik. Çok güzel oldu" dedi. Ekipler, ilçe genelinde yolları yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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