Erzincan'da sosyal medyadan kitap okuma yarışması ilgi gördü
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Erzincan'da sosyal medyadan kitap okuma yarışması ilgi gördü

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında başarı sağlayan öğrencilere, evlerine gidilerek madalyaları takdim edildi.

Erzincan'da sosyal medyadan kitap okuma yarışması ilgi gördü
20.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:49

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında başarı sağlayan öğrencilere, evlerine gidilerek madalyaları takdim edildi.

Proje ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin aileleriyle günün herhangi bir saatinde kitap okumaları hedeflendi. Proje kapsamındaki "Hamdi Ülker Kitap Okuma Yarışması"nda, Hayrettin Paşa İlkokulundan kendilerine verilen kitapları okuyan 100'e yakın öğrenci, içerikle ilgili online sınava tabi tutuldu.

Okul yönetimi, sınavda başarı gösteren 18 öğrenci için hazırladığı madalyaları evlerine ulaştırdı. Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Murat Burak San, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi süreci içerisinde öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerine devam ettiklerini hatırlatan San, etkinlikle çocukların okuma azimlerini artırdıklarını ve onlara madalya vererek mutlu ettiklerini dile getirdi.

4. sınıf öğrencisi Zilan Baydili de kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Beşikli köyündeki evine madalyasını getiren okul müdürü San'ı karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Baydili, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "Kitap okuma yarışmasında madalya kazandığım için çok mutluyum. Okul müdürümüze de kazandığım bu madalyayı evimize kadar getirdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben arkadaşlarıma 'evde kalın, sağlıcakla kalın' diyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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