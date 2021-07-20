Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 23 AAY 506 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 23 FS 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 01:59:04. #1.15#

title