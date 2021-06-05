Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı
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Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı

Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi.

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAL 546 plakalı otomobil aynı şeritten ilerleyen 23 K 1993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı araçları kontrol etti.Kazada yaralanan olmazken, araçlar bulunan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı
Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı
Elazığ'da iki araç çarpıştı, biri refüje çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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