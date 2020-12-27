Elazığ'da depremde hasar alan orta hasarlı bir bina tahliye edildi
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Elazığ'da depremde hasar alan orta hasarlı bir bina tahliye edildi

27.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:03
Elazığ'da depremde hasar alan orta hasarlı bir bina tahliye edildi

Elazığ'da daha önce depremde hasar gören 5 katlı bir binanın yeni depremde kolonlarında hasar olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler çevre güvenliği alarak, apartman sakinlerini tahliye etti.

Elazığ'da daha önce depremde hasar gören 5 katlı bir binanın yeni depremde kolonlarında hasar olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler çevre güvenliği alarak, apartman sakinlerini tahliye etti.

Elazığ'da sabah meydana gelen 5.3'lük depremde bazı evler hafif hasar görürken, 24 Ocak'taki 6,8'lik depremde orta hasar alan merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Günbatımı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kolonlar hasar aldı. Binada bulunan 5-6 aile çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 30 yıllık olduğu belirtilen 3'ü dükkan 9'u da ev olmak üzere 12 daireli Şeker Apartmanının etrafını şeritle kapatarak çevre güvenliği aldı. Apartman sakinleri ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD'ın inceleme yapacağını aktardı.

Depremden sonra binayı boşalttıklarını belirten apartman sakinlerinden Selçuk Taşkaya, "Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Başkanlığı bizim binaya iki kere orta hasar vermişti. Ben konteyner kentte kalıyordum ama eniştem ile 5-6 tane apartman sakini burada ikamet ediyorlardı. Depremde eniştem evi apar topar boşalttı. Gelen polis ekipleri de binamızı kapattılar. Şu anda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD gelecek olan çalışanları bekliyoruz. Verecekleri nihai karara göre bakacağız. Şu anda apartmana girilemez denildi" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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