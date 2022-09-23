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Tek tek elle toplanan patateste hasat başladı

Ekonomi Haberleri

Tek tek elle toplanan patateste hasat başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Sivas'ta patates hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Sivas'ta patates hasadı başladı.

Sivas tohumluk patates üretiminde ilk sırada, yemeklik ve sanayi patates üretiminde ise ilk 10'da yer alıyor. Mayıs ayında ekimi yapılan tohumluk patatesler 4 ayın ardından hasada elverişli hale geldi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ekilen tohumluk patatesin hasadına başlandı. Tarım işçileri, adeta karınca gibi çalışarak bin bir zahmetle patatesleri elleriyle tek tek topluyor. Toplanan patatesler çuvallara konularak Nevşehir'e gönderiliyor.

"Bu seneki verim çok iyi"

Çiftçi Hicabi Pekyürek, patateste verimin iyi olduğunu söyleyerek, "Bu yılki patates hasadımıza 150 dekarlık arazide başladık. Bu seneki verim çok iyi. Patates hasadımız devam ediyor" dedi.

İşçilerin başı Fidan Kılıç ise mahsulün güzel olduğunu ifade ederek, "Sivas bölgesinde 35 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Buradan geçimini sağlayanlar var. Bu sene mahsul güzel. Ekip olarak memnunuz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gemerek Türkiye Sivas Ekonomi Haberler

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