Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen fuara 240 firma katıldı ve 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fuar, Türkiye'nin en büyük açık hava fuarlarından biri olarak ön plana çıktı.

Sakarya'da düzenlenen 3. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ürünlerini sergiledi.

Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyonda kurulan alandaki stantları yurt içi ve yurt dışından 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, AA muhabirine, fuara yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

21 ülkeden tedarikçilerin fuarı ziyaret ettiğini bildiren Adıyaman, "Bunlar bizim için güzel bir olay. Ancak önemli olan ihracat bakımından özellikle yerli ve milli vurgusu yaparak ihracata biraz katkı verebilmek. Dış pazara ciddi bir satış söz konusu, bunları gözlemliyoruz." dedi.

Türkiye'nin birçok bölgesinden tedarikçi firmaların fuara katılım sağladığından dolayı mutlu olduklarını belirten Adıyaman, açık alanda yelpazesi geniş ve çok amaçlı yapılan bu fuarda istedikleri sonuca ulaştıklarını aktardı.

Fuar kapsamında, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'yla öğrenciler için ayrıca bir çalışma yaptıklarını ifade eden Adıyaman, "20 üniversitenin katıldığı uygulama yarışması düzenledik. Öğrencilerin 6'şarlı gruplar halinde 3 gün boyunca yaptıkları çalışma sonucunda derecelendirme yapıldı. İlk üçe girenlere ödülleri takdim edildi. Amacımız geleceğin peyzaj mimarlarının biraz daha özgüvenini sağlayabilmek, en azından öğrencilerin firmaları tanımalarını, üretim sahalarını görmeleri adına onlara da katkı sağladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Her geçen gün tecrübe kazandıklarını, üreticilere profesyonel olarak fuarcılık anlamında katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Adıyaman, verimli bir fuar geçirdiklerini, ziyaretçilerin ve tedarikçi firmaların organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdi.