Osmaniye'de ihracatlık kiraz hasadı başladı

OSMANİYE Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de ihracatlık kiraz hasadı başladı.

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde toplam 1 bin 142 dekar alanda üretimi yapılan ihracatlık kiraz hasadı başladı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ında katıldığı hasat programı, Bahçe İlçesi Yukarıkardere köyünde üretici Tevfik Altun'un 250 kiraz ağacının yer aldığı 10 dekarlık arazisinde yapıldı.

Arazideki ağaçların fidanının Osmaniye İl Özel İdaresi hibesi olarak verildiğini söyleyen Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, "İlçemizde 3 bin 142 dekar alanda kiraz üretimi yapılmaktadır. Kiraz üretimi yoğun olarak İlçemiz Yukarıkardere köyünde olmaktadır. Bu yıl içerisinde Yukarıkardere köyümüzde 4 tane ihraç firması tarafından 30 ile 45 TL arasında değişen fiyatlar ile yaklaşık 250 ton kiraz ihraç edilmesi beklenmektedir. Kalibre oranı 26 ve üzerinde olan kirazlar ihraca gitmektedir. İhraç edilen kirazlar yoğun olarak başta Rusya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gönderilmektedir" dedi.

Devlet olarak her daim verilen hibeler ile üreticilerin yanında olduklarını söyleye Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizin Yukarıkardere köyünde kiraz hasadına katıldık. Kirazlarımız çok güzel, bunlar yurtdışına ihraç ediliyor. Bahçe ilçemiz sebze, meyve üretiminde çok kaliteli ürünler üreten bir ilçemiz. Kirazda da Yukarıkardere Köyümüz öncü durumdadır, çok önemli miktarda kiraz üretilmektedir. Çiftçimize böyle güzel kirazlar ürettiği için, Ülke ekonomimize katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hasadın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Bu sene de çiftçilerimiz memnuniyetlerini belirttiler. Biz de her zaman çiftçilerimizin yanındayız, destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler istiyoruz, onlar ürettikçe de memleketimiz her zaman kazanacaktır" dedi.