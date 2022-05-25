Getir dünyaya ayak uydurdu, tasarrufa yöneldi - Haberler

Getir, dünya ekonomisindeki yeni iklime ayak uydurmak için yurt dışı operasyonlarında tasarruf tedbirlerine gittiğini duyurdu.

Dünya ekonomisinde tedarik zincirlerindeki aksama, maliyet artışları, yükselen enflasyon ve bozulan makro görünüm, global şirketlerde zorunlu tasarruf önlemlerini aldırmaya başladı. ABD Borsası Nasdaq'da son aylarda yaşanan düşüşün de sinyal verdiği gibi özellikle teknoloji endüstrisi bu yeni iklime ayak uydurmak zorunda kalırken bunun ilk örneğini Almanya'da yaşandı. Hızlı market teslimat şirketlerinden Gorillas, tasarruf politikalarına geçtiğini belirterek 300'ün üzerinde çalışanını işten çıkaracağını, İsveçli Klarna çalışan sayısını yüzde 10 azaltacağını açıkladı. Gorillas'tan sonra Getir, dünya ekonomisindeki yeni iklime ayak uydurmak için stratejik değişikliğe gittiğini duyurdu.

Getir'in, techcrunch.com'a yaptığı açıklamada, pazarlama yatırımları, promosyonlar ve genişleme harcamalarını azaltacağını belirterek, insan kaynağında azaltıma gideceğini belirtildi.

Getir'in techcrunch.com'da yer alan açıklamasında, "Bugün Getir'i kurduğumuzdan bu yana en zor günlerimizden birini yaşıyoruz. Çünkü organizasyonumuzdaki bazı ekip arkadaşlarımızı doğrudan etkileyecek zor kararlar vermemiz gerekiyor. Bugün, küresel organizasyonumuzu küçültme konusunda verdiğimiz üzücü ve zor kararı istemeyerek de olsa ekibimizle paylaştık" denildi.

Açıklamaya göre Getir, küresel organizasyonunu küçültme konusunda Türkiye'de yaklaşık yüzde 13 oranında çalışan sayısında indirime gidecek. Ayrıca, faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde değişik oranlarda küçülmeler gerçekleştirecek. Açıklamada, Getir'in her zaman çalışanlarına karşı iyi ve adil davranan bir şirket olduğu vurgulanarak, bu süreçten etkilenecek tüm çalışanlarına haklarının verileceği belirtildi.

Getir'in faaliyet gösterdiği dokuz ülkede verdiği hizmetlerin planlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanlarda, 7 yıl önce öncülük ettiğimiz ultra hızlı market teslimatı sektöründe liderliğimizi devam ettirmeye kararlıyız" denildi.

Konuyla ilgili İHA'nın sorularını yanıtlayan Getir Yönetimi "Getir'in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak bu zor süreci en doğru şekilde yöneteceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi