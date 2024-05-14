New York Borsası Nisan Ayı Üretici Enflasyon Verileriyle Yatay Seyirde

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun nisanda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 39.466,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 5.221,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artarak 16.391,16 puana yükseldi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Analistler, ÜFE verilerinin enflasyonun yılın ikinci çeyreğinin başında yüksek seyrini koruduğuna işaret ettiğini belirtti.

Verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun zayıflamasıyla birlikte bu yılın sonlarında faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilere gölge düşürdüğüne işaret eden analistler, ancak mart ayı verilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin bir miktar rahatlama sağladığını dile getirdi.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de bugün piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un hisseleri, şirketin gelirinin yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kalması sonrası yüzde 0,3 düştü.

Öte yandan, dün "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri bugün de yüzde 70'e yakın değer kazandı.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri de yüzde 94'ün üzerinde yükseldi.