Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında zam yapılacak mı?

Türkiye'deki milyonlarca emekli, temmuzda yapılacak maaş zammına odaklandı. Yapılan hesaplamalara göre işçi ve çiftçi emeklisine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında zam yapılacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın anketine göre ilk dört ayda yüzde 18.72 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamlara yakın olması halinde, haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4'e ulaşması bekleniyor. Temmuzda memur ve emeklilere, gerçekleşen enflasyon hesaba alınarak zam yapılacağı için bu kesimin kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edeceği belirtiliyor.

TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILACAK MI?

Enflasyonun bu beklenti doğrultusunda gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 9.17 oranında enflasyon farkı, yüzde 10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 20.1 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya kadar düşecek. Kök aylık hesabı nedeniyle de milyonlarca emekli sıfır zamla karşılaşabilir.