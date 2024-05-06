En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var

Emekli zammı için sadece son 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyon oranı TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu açıklaması ile belli oldu. 16 milyon emekli şimdi 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusuna yanıt arıyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

SON İKİ AY BELİRLEYİCİ OLACAK

Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Nihai rakamda geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz saat 10:00'da açıklayacağı haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ORANI

TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ RAKAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde tüm emeklilere önemli bir ipucu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs enflasyonu yüzde 3, haziran enflasyonu yüzde 2,54 gelebilir. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 44,19. Yapılan hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,39'a yükselebilir. Bu durumda memur emeklilerinin de 6 aylık enflasyon farkı yüzde 9,03'e, Temmuz zammı yüzde 19,94'e ulaşabilir.

EMEKLİ KÖK MAAŞI TABLOSU DEĞİŞTİ

4 aylık enflasyon ile Bağ-Kur en düşük kök maaş 12.081 lira oldu. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 9.601 liraya yükseldi. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 8.364 lira olarak hesaplandı. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ise 13.492 lirayı garantilendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için rakamın 'ne olmayacağını' açık açık belirtmişti. Bakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltileceği beklentilerine yanıt olarak çok net bir şekilde bu durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Rakamlardan yola çıkarak bakıldığında ise en düşük emekli maaşında 2 formül öne çıkıyor. İlk formül 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'luk artış oldu. Böylece 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12.539 TL'ye yükselmesi beklenebilir. İkinci formül ise yıl sonu enflasyon beklentisi dahilinde bir artış yapılması. Yüzde 44,19'luk artışa göre hesap yapıldığında 14.419 TL arasında rakam gelmesi olası. Ancak geçtiğimiz zam döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'hedef enflasyon' doğrultusunda maaş zammı yapılacağının altını çizmişti. Buradan yola çıkarak en düşük emekli maaşının 2. formüle yakın bir rakamda olması yönünde. Ayrıca emekliler için özellikle sosyal yardımların da devreye alınması bekleniyor.

18 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yine Merkez Bankası'nın tahminine göre en düşük memur emekli maaşı Temmuz 2024'te yüzde 19,94 artabilir. Şu an 14.741 lira olan en düşük memur emekli maaşı 17.680 liraya yükselecek.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞ TABLOSU (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - 6 AYLIK YÜZDE 19,94)