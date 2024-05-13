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Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da Başlıyor

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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenecek olan Deri ve Kürk Modası Fuarı, 1300 yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getirecek. Fuar, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca'nın katılımıyla açılacak ve 20 ülkeden 1300'ün üzerinde alım heyetinin katılması bekleniyor. Etkinlikte, firmaların son kreasyonları sergilenecek ve yeni ticaret fırsatları yakalanacak.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından Antalya'da düzenlenecek Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 1300 yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek fuar, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca'nın katılımıyla kapılarını açacak.

Belek Turizm Merkezi'nde 16-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuara, 20 ülkeden 1300'ün üzerinde alım heyetinin katılması bekleniyor.

Firmaların son kreasyonlarını sergileyecekleri etkinlikte, yeni ticaret fırsatlarının yakalanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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