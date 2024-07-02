Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahsımızca kabul edilen Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum."

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