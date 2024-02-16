BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 9.276,66 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,51 puan arttı. Dün 9.242,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 32,32 puan ve yüzde 0,35 artışla 9.274,48 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.216,19 puanı, en yüksek 9.306,34 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi ve mali endeks yüzde 0,1 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,6, sanayi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Gübre Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,02, bileşik getirisi yüzde 42,82 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8200 liradan, avro 33,1780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.