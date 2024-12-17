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Antep fıstığının kullanım alanı ve ihracatı arttı

Antep fıstığının kullanım alanı ve ihracatı arttı
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Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak da nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin, kullanım alanının ve ihracatın her geçen gün artması yüzleri güldürüyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak da nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin, kullanım alanının ve ihracatın her geçen gün artması yüzleri güldürüyor. Yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaygın olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak da nitelendirilen Antep fıstığının kullanım alanının artması ihracata da yansıdı. Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin büyük ilgi gösterdiği ve başta Gaziantep, Kilis ile Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştirilen Antep fıstığı, çerezlik ürün olmakla birlikte, özellikle son yıllarda kullanım alanının genişlemesiyle endüstriyel bir ürün haline geldi. Başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomisi açısından da önemli bir ürün olan Antep fıstığı, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi bölge illerinin yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetiştirilmeye başlandı.

Yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı

Türkiye'den yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi. Hasat sezonu olarak kabul edilen 1 Ağustos-31 Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında ihracat artışı sağlandı. 2014'te 53 bin ton olan Antep fıstığı rekoltesi 2024'de 500 bin ton olarak gerçekleşti. Son dönemde Dubai çikolatasındaki kullanımı nedeniyle fiyatı da artan Antep fıstığı geçtiğimiz aylarda "TasteAtlas" isimli platform tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde de ikinci sırada yer aldı.

"Bu yıl 500 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edildi"

Girdiği her ürüne lezzet katan Antep fıstığının kullanım alanının ve ihracatının arttığını belirten fıstık işletmecisi Özgür Atakan, son aylarda daha çok Dubai çikolatasında kullanılan Antep fıstığına yılbaşı öncesi de talebin arttığını söyledi. Türkiye'de fıstık üretiminin ve rekoltesinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Atakan, "Antep fıstığında her yıl üretim miktarı artmaktadır. Geçen yıl 150-160 bin ton Türkiye genelinde rekolte varken bu yıl 500 bin ton çok yüksek miktarda Antep fıstığı rekoltesi elde edildi. Bu yüksek rekolte de ihracatçılarımızın, odalarımızın ve özel şirketlerin tanıtımıyla Antep fıstığı yurt dışında ciddi bir pazar buldu. 500 bin ton fıstığın yüzde 10-15'i ihracata gidiyor. Geri kalanı ise iç piyasada tüketiliyor" dedi.

"Her geçen yıl Antep fıstığı ihracatı artmaktadır"

Antep fıstığında fiyat dengesinin çok önemli olduğunu ifade eden Atakan, "Amerika'da ve İran'da da fıstık var. Bu ülkelerle rekabetçi fiyatlarımız oluştuğu zaman ihracat oluyor. İhracat konusunda bir kısıtlama yok ama gönül ister ki Antep fıstığının yüzde 70-80'ini ihraç edelim ama bu zamanla olacaktır. Yine de önceki yıllara göre her geçen sene Antep fıstığı ihracatı artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Antep fıstığı girdiği her ürüne değer katıyor"

Daha önce sadece çerez olarak tüketilen Antep fıstığının önemli bir sanayi ürünü haline geldiğini ifade eden Atakan, "Antep fıstığı yaklaşık 10-15 yıldır artık sanayi ürünü oldu. Her sene de artarak sanayi alanında kullanımı artmaktadır. Tatlılarda, baklavalarda, helvada, hatta kebaplarda bile Antep fıstığı kullanılıyor. Antep fıstığı girdiği her ürüne değer katıyor. Dolayısıyla her gıda maddesini Antep fıstığı ile tanıştırmak istiyoruz. Bazı gıda ürünleri de gerçekten Antep fıstığı ile birleştiğinde kabul görüyor. Bunlardan biri bu sene Dubai çikolatası oldu. Dubai çikolatası tüm dünyayı kasıp kavurdu. Antep fıstığı çok özel bir lezzettir. Her sene üretimimiz artıyor. Buna bağlı olarak ihracatımızın da artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Aflatoksinli ürün ülkemizde tüketilemez ve imha edilir"

Antep fıstığında yüksek oranda aflatoksin tespit edildiği iddialarına da değinen Atakan, "Aflatoksin yağlı tohumların hepsinde yıllardır olan bir çeşit mantardır, yani küftür. Antep fıstığının ağaçta toplanma şekilleri, işletmenin hijyen şartları da aflatoksini etkiliyor fakat bu geri dönen ürünler her sene olabiliyor. Yalnız geri dönen ürünler bir prosedür gereği limanlarda bekletilir, analiz edilir ve o üründe aflatoksin varsa o ülkeye getirilmesine izin verilmez. Bir yıl içinde aflatoksin analizine tabi olmayan ülkelere ihracat yapılması istenir. Şayet bu olmazsa o ürün imha edilir. Dolayısıyla gitmeyen ürünün tekrar gelip iç piyasada kolay bir şekilde satılması mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

"Yılbaşı öncesi Antep fıstığına talep var"

Yılbaşı öncesi en çok tercih edilen çerezler arasında Antep fıstığının da yer aldığını bildiren Atakan, "Antep fıstığı endüstriyel bir ürün olmasının yanı sıra kuruyemiş olarak da tüketilen bir üründür. Her yılbaşında olduğu gibi bu sene de Antep fıstığına talep artmaktadır çünkü her insan yılbaşı gecesinde Antep fıstığı tedarikini sağlamaktadır. O yüzden satışlar da artmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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