Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti
Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk

Fenerbahçe'nin Sivaslı yöneticisinden olay yaratacak sözler

Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Covid-19 pandemisi döneminde ürettiği antikor test kitlerini yurt dışına satarak büyük başarılar yakalayan İzmir merkezli Türklab firması, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Firma için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi döneminde yerli test kitlerini yurt dışına satarak global oyuncu haline gelen İzmir merkezli Türklab firması, konkordato ilan etti.

TÜRKLAB KONKORDATO İLAN ETTİ

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 yıldır faaliyet gösteren Türklab, girdiği mali darboğazdan çıkamadı. Koronavirüs pandemisi döneminde yerli antikor kullanıp ürettiği test kitlerini yurt dışına satarak global oyuncu haline gelen firma, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapıldı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA

Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere ile sahibi oldukları Türklab Tıbbi Malzemeler, S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri'nın yaptığı borç yapılandırması başvurusuna karşılık mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Türklab ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Davanın bir sonraki duruşması ise geçici mühletin sona ereceği tarih olan 8 Temmuz'da görülecek.

GEBELİK TESTİ ÜRETİMİYLE SEKTÖRE GİRDİ

İzmir'de 1996 yılında Labmen adıyla faaliyetlerine başlayan firma adını daha sonra Türklab olarak değiştirdi. Türklab, ilk olarak gebelik testi üretimiyle sektöre girdi. Kartal Yağlıdere 2001'de şirketi devraldı. 2000'lerde ilk uluslararası satışını yapan firma, Almanya'daki 12 bin bayili bir ilaç firması ile işbirliği gerçekleştirdi.

PANDEMİDE ÜRETTİĞİ TEST KİTLERİYLE YILDIZI PARLADI

Türklab 2008'de üretim kapasitesini artırarak İzmir AOSB'ye taşındı. 2014'te modern teknolojilere yatırım yapan firma, Covid-19 pandemisi döneminde yerli test kitlerini yurt dışına satarak büyük başarılar elde etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelman:

Ne oldu karınızmı azaldı tabi alıştınız fahiş karlara kesmiyor azı değilmi.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu olay krizden dolayı değil insanları keriz yerine koyup sövüşlemekten kaynaklanan bir durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.