Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi döneminde yerli test kitlerini yurt dışına satarak global oyuncu haline gelen İzmir merkezli Türklab firması, konkordato ilan etti.

TÜRKLAB KONKORDATO İLAN ETTİ

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 yıldır faaliyet gösteren Türklab, girdiği mali darboğazdan çıkamadı. Koronavirüs pandemisi döneminde yerli antikor kullanıp ürettiği test kitlerini yurt dışına satarak global oyuncu haline gelen firma, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapıldı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA

Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere ile sahibi oldukları Türklab Tıbbi Malzemeler, S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri'nın yaptığı borç yapılandırması başvurusuna karşılık mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Türklab ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Davanın bir sonraki duruşması ise geçici mühletin sona ereceği tarih olan 8 Temmuz'da görülecek.

GEBELİK TESTİ ÜRETİMİYLE SEKTÖRE GİRDİ

İzmir'de 1996 yılında Labmen adıyla faaliyetlerine başlayan firma adını daha sonra Türklab olarak değiştirdi. Türklab, ilk olarak gebelik testi üretimiyle sektöre girdi. Kartal Yağlıdere 2001'de şirketi devraldı. 2000'lerde ilk uluslararası satışını yapan firma, Almanya'daki 12 bin bayili bir ilaç firması ile işbirliği gerçekleştirdi.

PANDEMİDE ÜRETTİĞİ TEST KİTLERİYLE YILDIZI PARLADI

Türklab 2008'de üretim kapasitesini artırarak İzmir AOSB'ye taşındı. 2014'te modern teknolojilere yatırım yapan firma, Covid-19 pandemisi döneminde yerli test kitlerini yurt dışına satarak büyük başarılar elde etti.