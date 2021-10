MERİÇ, EDİRNE (İHA) - - Edirne'de 120 yıldır ekilen fıstığın hasadına başlandı

EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de bu yıl 3 bin dekarda ekilen yer fıstığın hasadına başlandı. Fıstık verimi ve fiyatından memnun olan üreticiler, ekim alanını 10 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyor.

İlçenin geleneksel tarım ürünlerinden olan ve "Meriç yer fıstığı" adıyla tescil alan yer fıstığı hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Elle ve makine yardımıyla topraktan sökülen fıstıkları eleklerden geçirildikten sonra kurumaya bırakılıyor.

Yüksek verimi ve getirisinden dolayı Meriç'te birçok köyde üreticiler buğday ve ayçiçeği ekiminden vazgeçip yer fıstığı ekmeye başlarken, fıstık ekim alanı bu yıl Alibeyköy de 3 bin dekarı aştı.

"Proteini yüksek yer fıstığın yağı unu ezmesi ve kurabiyesi de yapılıyor"

Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yavuz Zorlu Tuna, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüzde yaklaşık 3 bin dekar yer fıstığı ekildi. Bunu çerez olarak satıyoruz. Aynı zamanda yağını ezmesini ve un olarak da değerlendirmek istiyoruz. Köy halkı olarak memnunuz. Üretimi artırıp 10 bin dekara çıkartmak istiyoruz. Kooperatif olarak insanlarımızı teşvik etmek istiyoruz. Fıstık ekimi için çalışmalarımız bu yönde. Kadın girişimcileriz ile birlikte kurduğumuz kooperatifimizde hep birlikte onlara iş sahası oluşturduk" dedi.

"120 yıldır köyümüzde fıstık ekiliyor"

Köylerinde 120 yıldan beri yer fıstığı ekildiğini ve bölgenin marka ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Demirel ise, "Bugüne kadar çerezlik olarak sattığımız fıstığın değişik mamullerini yaparak, yağı kreması, kurabiyesi, ezmesi yaptık. Aynı zamanda sanayi ürününe çevirmek istiyoruz, yer fıstığın aroması çok iyi. Başta Edirne Valimizin eşi hanımefendiye Meriç Kaymakamımızın destekleriyle, Allah razı olsun birçok ekipman desteği yaptılar. Şu an 13 kadın girişimcilerimiz ile birlikte tesisimizde çalışmalar devam ediyor. Yer fıstığı bölgemizin geleneksel ürünlerinden. Trakya'da geniş kapsamda fıstık üretimi yapılan tek yer bizim ilçemiz. Meriç, verimi ve getirisi çok iyi. Kilosu şu an tarlada çiğ olarak 15 TL'ye alıcı buluyor. Buna bağlı olarak ekim alanları her yıl genişliyor. Yer fıstığımıza coğrafi işaret alındı" diye konuştu.

Alibeyköy'de bulunan kadın girişimciler ise, fıstık hasadına başladıklarını belirterek. "Kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Edirne Valimizin çok değerli eşi hanımefendi bizlere çok katkısı oldu, destek oldular, Allah razı olsun hepsinden. Ürünlerimiz şunlar yer fıstığı ezmemiz, kurabiyemiz fıstık yağımız, kremamız, fıstık unumuz bunları üretmeye başladık. Kim ne derse desin, başaramazsınız dediler başardık, sonuna kadar varız. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.

Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de fıstık hasadının Kasım ayı ortalarına kadar devam edeceği bildirildi.