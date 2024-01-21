İzmir'de Meriç Yaşayan Parkı açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" oluşturma hedefi doğrultusunda Bornova'da yapım çalışmaları tamamlanan Meriç Yaşayan Parkı 23 Ocak'ta İzmirlilerle buluşuyor. Açılış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde saat 11.00'de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yeşil Altyapı" vizyonunun parçası olan Yaşayan Parkların altıncısı Bornova'da açılıyor. Meriç Yaşayan Parkı, 23 Ocak'ta İzmirlilerle buluşuyor. Meriç Yaşayan Parkı 23 Ocak saat 11.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla açılacak. İzmir'in bu en yeni parkı Bornova MTK-Moda Tekstil Konfeksiyoncular sitesinin yanında bulunuyor.

Parkın planlanması İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi tarafından bölgede yaşayanların talepleri doğrultusunda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa'nın belediyeyle yaptığı alan kullanım protokolü sonrasında parkın yapımı İzDoğa'nın koordinasyonuyla birçok belediye şirket ve biriminin ortak çalışmasıyla tamamlandı.

Meriç Yaşayan Parkı'nda futbol sahası, mini basketbol sahası, mahalle bostanı, kafeterya, taziye evi, kütüphane, spor aletleri ve geniş bir çayır alanı inşa edildi ve kısa sürede hizmete girdi. Parktaki bitki dikiminde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi susuzluğa dayanıklı meşe, sakız, zakkum, biberiye, hanımeli gibi türler tercih etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerine yakınlığıyla büyük önem taşıyan Meriç Yaşayan Parkı'nın açılışında özellikle çocuklar için birçok renkli etkinlik düzenlenecek.

PARK, MAHALLELİNİN İSTEKLERİYLE ŞEKİLLENDİ

Parkta bulunan futbol sahasında 7-14 yaş arası çocuklar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği derslere katılabiliyor. Mini basketbol sahası ise çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için alan sağlayacak.

Mahalle bostanında çevre mahallelerdeki kişiler istek ve ihtiyaca göre belirlenip kura yoluyla bir yıllığına onlara verilen parsellerde kendi meyve ve sebzelerini yetiştirebilecek, bu sayede çocuklar da toprakla tanışmış olacak.

Kafeteryada lezzetli atıştırmalıkları ve içecekleri tadabilecek İzmirliler, aynı zamanda çayır alanında manzaranın keyfini çıkaracak.

İzmirliler, spor aletleri ve yürüyüş yollarında günlük hareket ihtiyacını karşılayabilecek, susuzluğa dayanıklı bitkiler ise parkı güzelleştirecek.

Parkta bulunan kütüphanede ise çocuklar ve gençler merak ettikleri kitaplara ulaşabilecek ve okuma alışkanlıklarını geliştirebilecek.

BELEDİYENİN BİRÇOK BİRİMİ BİRLİKTE ÇALIŞTI

Meriç Yaşayan Parkı özellikle Bornova'daki Meriç, Serintepe, Zafer mahallelerine ve Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'ne nefes aldıracak.

Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı'nın yapımına Acil Çözüm Ekibi'nin Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde yürüttüğü saha çalışması sonucunda başlandı. Acil Çözüm Ekibi, kapı kapı gezerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerini belirledi.

Mahallelilerin ihtiyaç ve isteklere göre tasarlanan park; İzDoğa, İzbeton, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi ve Ulaşım Dairesi başkanlıklarının ortak çalışması ile tamamlandı. Parktaki futbol sahası ve kafeteryanın işletmesi İzDoğa tarafından gerçekleştirilecek.

YAŞAYAN PARKLARIN SAYISI ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Meriç'i Yaşayan Parklar projesinin altıncı adımı olarak hayata geçirdi. Yaşayan Parklar, doğa ve şehri birleştirerek ortak bir ekosistem haline getirmeyi, doğayı şehrin içine taşımayı amaçlıyor. Yaşayan Parklar aynı zamanda ortak bir buluşma ve aktivite noktası olma özelliği taşıyor.

Karşıyaka'daki Mavişehir Balıkçı Barınağı Yaşayan Parkı'nda Flamingo Yolu tekne turuna çıkılabiliyor veya kuş gözlem yapılabiliyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanında bulunan Güney Gediz Yaşayan Parkı'nda Flamingo Yolu otobüs turlarına katılım sağlanabiliyor, İzmir Kuş Cenneti yakınındaki Orta Gediz Yaşayan Parkı'nda bulunan Delta Cafe'de mola vererek atıştırmalıkları tatmak ve kuş gözlemi yapmak mümkün. Buca'daki Fırat Yaşayan Parkı'nda basketbol sahası, yürüyüş alanı, oyun grubu, masa tenisi, sera, mahalle bostanı gibi birçok kullanım alanı bir arada bulunuyor.

Doğaseverler, Akdeniz ekosisteminin en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Olivelo Yaşayan Park'ta ise kuş gözlem, ağaçlarla tanışma gibi birçok etkinliğe katılabiliyor. Yapım ve planlama aşamasında olan yaklaşık 30 parkta çalışmalar sürüyor.

Yaşayan Parklar ile ilgili daha çok bilgi için yasayanparklar.org, parklarda düzenlenen etkinlikler ve bilet almak için ise izdogaturizm.com ziyaret edilebiliyor.