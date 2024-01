İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meriç Yaşayan Parkı'nı hizmete açtı

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşayan Parkların 6.'sı olan Meriç Yaşayan Parkı'nı törenle hizmete açtı. Törende konuşan Soyer, "Bugün her yerinden yaşam fışkıran bu yemyeşil alan, 2000 yılına kadar moloz döküm alanı olarak kullanılıyordu. İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina bu alanın temizlenmesini sağladı. Çok sayıda zeytin ve çam ağacı diktirdi. Fakat ne yazık ki bu park onun zamanından bu yana atıl bir vaziyette kaldı. Meriç Yaşayan Parkımız, işte bu yüzden İzmir'in ahde vefasının da en güzel örneklerinden biri. 20 yılı aşkın bir süredir atıl bir vaziyette bekleyen parkımıza yeniden hayat verdik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in 'Yeşil Altyapı' vizyonunun parçası olan Yaşayan Parkların 6.'sı Meriç Yaşayan Parkı bugün İzmirlilerle buluştu. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan parkın içerisinde futbol sahası, basketbol sahası, mahalle bostanı, kafeterya, taziye evi, kütüphane bulunuyor. Parkın açılış töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

"PARKIMIZ İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞTI"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Bornova'nın kalbine açılan yemyeşil bir Yaşayan Park... 60 bin metrekarelik devasa bir alanda, kuraklığa dirençli zeytin, meşe ve sakız ağaçları, zakkumlar, hanımeli çiçekleri... Onlarca kuş ve canlı türünün yaşam alanı. Burası Meriç Yaşayan Parkı. Futbol sahası, basketbol sahası, mahalle bostanı, kafeteryası, kütüphanesi, spor aletleri ve çayır alanıyla çocuklarımızın, mahalle sakinlerinin nefes alma noktası. Şehrimizin gözbebeği Bornova'da, bu cennet bahçesinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Meriç Yaşayan Parkımız ilçemize çok yakıştı. Bornova'ya ve İzmir'e hayırlı, uğurlu olsun.

YEŞİL ALAN MİKTARINDA YÜZDE 60'LIK ARTIŞ

Meriç Yaşayan Parkımız, sizlere vaadettiğimiz 35 Yaşayan Park sözümüzün altıncı halkası. Biz büyük bir kararlılıkla İzmir'i doğasıyla uyumlu, dirençli bir kent haline getiriyoruz. Sadece 5 yılda, şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16 metrekareden 25,5 metrekareye çıkararak yüzde 60'lık büyük bir artış sağladık. Sadece İzmir'in dağlarında değil, sokakları ve meydanlarında da çiçekler açtırdık. Bu başarının altında, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olmamız yatıyor. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, ülkemizde yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi.

"İZMİR'DE KIR VE KENT AYRIMINI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Yaşayan Parklarımız, yes¸il altyapı c¸alıs¸malarımızın taşıyıcı kolonu. İzmir'i çepeçevre saran 35 Yaşayan Parkımızda canlı türlerini korurken, tarımsal üretimi destekliyoruz. En önemlisi İzmirliler için soluk alma, dinlenme ve eğlenme alanları yaratıyoruz. Uzun lafın kısası, İzmir'de kır ve kent ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizi nefes alıp veren, doğasıyla uyumlu, sakinlerine güven veren döngüsel bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz. İzmir her zaman en iyisini, en güzelini hak ediyor. Hak ettiği hizmeti İzmir'e getirdiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz.

"SİZ HAYAL ETTİNİZ, BİZ KOLLARI SIVADIK"

Meriç Yaşayan Parkımız sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendi. Mahalle sakinlerimizin Acil Çözüm Ekibimize ilettiği istekleri bir bir not ettik. Siz hayal ettiniz, biz hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadık. Parkımızda, 2400 metrekarelik bir çim alan oluşturduk. Yine vatandaşlarımızın isteğiyle 420 metrekare tartan yürüyüş yolu, 400 metrekare kauçuk imalatı yaptık. Parkımıza oturma bankları, piknik masaları yerleştirdik. Meriç Yaşayan Parkı'nı İzmir'in doğasıyla uyumlu binin üzerinde, çeşit çeşit bitkiyle güzelleştirdik.

"İLK SÖZÜMÜZ DE, SON SÖZÜMÜZ DE, SON NEFESİMİZ DE İZMİR"

Beş yıl boyunca sadece İzmir için, bu güzelim kentte yaşayan tüm hemşehrilerim için canla başla, aşkla çalıştım. 4.5 milyon İzmirlinin geleceğinin, hayallerinin çalınmaması için mücadele ettim. Çünkü biz gücümüzü güzel İzmirimizin temiz kalpli insanlarından alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyoruz. İzmir daima kendi kaderini belirleyen, kendi sesini yükselten, çok renk, çok ses, çok nefesle zenginleşen, demokrasinin en kuvvetli kalesidir. Bu şehir, kendi gücüyle yükselmeye, kendi halkının direnciyle ayakta kalmaya devam edecektir. İlk sözümüz de, son sözümüz de, son nefesimiz de İzmir. Bir yandan geçmişin halı altına süpürülmüş tüm meselelerini çözmeye, bir yandan da bu şehri ganimet olarak görenlerin oyunlarını bozmaya gayret ettim. İnandığımız yolda devam edeceğiz. Birlikte yol yürümeye devam etmeye var mısınız'Değerlerimizi koruyup pekiştireceğiz, yeni hedeflere ulaşacağız. Birlikte emek vermeye var mısınız? İzmir'in en yeni parkını açtığımız bu günde, bu güzel yeşil alanı dolduran hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şehrimiz için böylesine büyük anlamlar taşıyan parkımıza hayat veren Acil Çözüm Ekibimize, bu parkın işletilmesini üstlenen İzDoğa şirketimizin çalışanlarına ve emeği geçen diğer tüm Belediye ekiplerimize yürekten teşekkür ederim. Meriç Yaşayan Parkımız, İzmir'e armağan olsun!"

