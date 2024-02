Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kızılay'ın sosyal hizmet merkezinde kalan Gazzelilerle bir araya geldi

ANKARA - Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'ye tedavi amaçlı getirilen ve Türk Kızılay Şehit Serdar Önder Sosyal Hizmet Merkezi'nde misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldi.

Yılmaz, İsrail'in Gaze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye tedavi amaçlı getirilen ve Türk Kızılay Şehit Serdar Önder Sosyal Hizmet Merkezi'nde misafir edilen Gazzelileri ziyaret etti. Yılmaz'a, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ve beraberindeki heyette eşlik etti. Burada konuşan Yılmaz, Tedavileri devam eden veya biten 12 gazzeli çocuğun annesi ile birlikte sosyal tesislere yerleştirildiğini ifade ederek, "Onlar burada bir aile oldular. Biz de bu ailenin bir parçası gibi hissediyoruz. Geldiğimiz zaman çocuklar günden güne değişmişler, onu görüyoruz. Buradaki Kızılay'dan gelen gönüllüleri, çalışanları abileri ve ablaları bilmişler. Biz geldiğimiz zaman pencerelerde karşılayıp, isimlerimizle hitap ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gazze konusunda her şey daha iyiye gidiyor demek isteriz ama her gün farklı bir acıya uyanıyoruz"

Uluslararası arenadaki faaliyetleri ulusal cemiyetlerle koordinasyon içinde yaptıklarını belirten Yılmaz, "Gazze konusunda her şey daha iyiye gidiyor demek isteriz ama her gün farklı bir acıya uyanıyoruz. Bugün yine en büyük saldırılardan bir tanesi gerçekleşti. 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bizler bir şekilde insani yardım kuruluşları olarak oraya yardımı götürmek, insanların en azından yiyeceklerine, temel insani gereksinimlerine ulaşabilmelerini sağlamak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz bizlere emanet. Biz onları burada kaldıkları sürece ailemiz kabul edip, onlarla beraber burada devam edeceğiz ama onların da içeride yakınları var. Onlar güvende değil diye üzülüyorlar. Buraya gelebilenler en azından şu anda güvenli bir noktadalar ve onların akılları hep oradaki alrabalarında kalmış durumda. Hatta biraz bıraksanız, 'biz hemen onların yanına dönelim' noktasındalar. Umuyoruz ki bir an önce kalıcı barış gerçekleşir ve bu insani dram sona erer diye dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Evraklar tamamen hazır olduktan sonra Türkiye'ye geldik"

Lösemi hastası oğlu ile türkiye'ye geldiğini dile getiren Gazzeli Esmahan Abu Mustafa, "Gazze'deki hastanelerde tedavi görüyordu. Maalesef savaş dolayısıyla hastane servis dışı olduğu için tedavi alamadık. Çocuğumun durumu çok kritik olduğunda aradılar. Daha sonra sevk evraklarını başlattılar. Gerekli belgeleri hazırlayıp, bizim Refah Sınır Kapısı'na gitmemizi sağladılar. Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçerek El-Ariş'e ulaştık. Burada 4 gün bekledik. Evraklar tamamen hazır olduktan sonra Türkiye'ye geldik. Oğlumun tedavisi Etlik Şehir Hastanesinde devam etti. Tedavi bittikten sonra çocuğum çok şükür iyileşti. Kızılay sayesinde burada konaklıyoruz" dedi.

"Oğlum orada yeterli tedavi göremediğinden dolayı gerekli tedavi için Türkiye'ye kabul ettiler"

Hemofili hastası oğluyla birlikte Türkiye'ye geldiğini ifade eden bir diğer Gazzeli Samah Abu Temeen, "Oğlum orada yeterli tedavi göremediğinden dolayı gerekli tedavi için Türkiye'ye kabul ettiler. Buraya ilk geldiğimizde temel olarak çocuğuma bütün tetkikleri tamamıyla yaptılar. Bu hastalık nadir olduğundan dolayı doktorlar her şeyi yaptılar" diye konuştu.