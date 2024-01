MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tokluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala ve Meriç ilçelerinde başkan adaylarıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Tokluoğlu, "Gittiğimiz her ilçemizde, beldemizde, köyümüzde, mahallemizde genel başkanımıza olan büyük güven ve ilgi gücümüze güç katıyor. Tüm kadrolarımız ile Edirne'nin her yerinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Hafta sonu, gece ve gündüz çalışan il yöneticilerimin her birine teşekkür ediyorum. Tüm adaylarımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretim Üyesi Ergin kitabını Rektör Tabakoğlu'na takdim etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Ergin, Dr. Öğr. Üyesi Özge İnal ile birlikte editörlüğünü üstlendiği kitabı, TÜ Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu'nu ziyaret eden Ergin, "21. Yüzyılın Modern İlaç Taşıyıcı Sistemleri" adlı kitap hakkında bilgiler verdi.

Tabakoğlu, çalışmalarından dolayı Ergin ve İnal'ı tebrik etti.

Üniversitede sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Tabakoğlu, kitabın alanına önemli katkılar sunacağını kaydetti.