Türk Kızılay Başkanı Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzasını taşıyan "Hoş geldin" başlıklı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 56. saatte ulaşılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın sedyeye taşınırken yüzünde kurtarılmanın verdiği mutluluk fotoğrafını seçen Yılmaz, fotoğrafta herkesin birbirine aynı duyguyla kenetlendiğini belirterek, çocukların kendisi için de farklı bir yere sahip olduğunu söyledi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" isimli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları sonucu yıkılan binanın enkazından kuzeni tarafından cansız bedeni çıkarılan Filistinli kızın fotoğrafını oylayan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Bu kategoride hangi fotoğrafa bakarsanız bakın acıyı görüyorsunuz. Çocuklarını kaybeden anneleri, babaları, yakınlarını kaybeden çocukları görüyorsunuz. 'Çocuğumu kaybetsem ne yapardım' diye aklıma gelen bir konu oldu Filistin'de yaşananlar sırasında. İlerleyen zamanlarda bu bitecek tabii ama çocuklarımız ilerleyen zamanlarda bize, 'Siz ne yapıyordunuz?' diyecek, bunu hissediyorum. Gazze hepimizin çaresiz kaldığı bir konu."

Yılmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" isimli karesine oy vererek, "Leylekle dostluk hikayesi kurmuş bir balıkçı görüntüsü var. Eğer biz doğayla uyum içinde yaşarsak, çevre konularına hassasiyetle yaklaşırsak onun bize dönüşü afetle değil, bu şekilde güzel hikayelerle de olacaktır umuduyla bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

"Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" adlı, Şanlıurfa'da taşan Karakoyun Deresi bölgesinde oluşan sel felaketinde çok sayıda araç ve evin zarar gördüğü fotoğrafını tercih eden Yılmaz, içinden Hatay'da deprem sonrası oluşan yıkımın fotoğrafını seçmek geldiğini ama depremi artık "Umut" temasıyla hatırlamak istediklerini belirtti.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu anın sevinç fotoğrafını oylayan Yılmaz, bu şampiyonlukla ilgili bütün ülkenin memnuniyet duyacağını dile getirdi ve "Kızlarımızı seçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

"Günlerce anlatarak oluşturacağımız etkinin çok daha fazlasını oluşturabiliyor"

Yılmaz, her yıl "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bir fotoğraf karesi bazen bizim saatlerce, belki günlerce anlatarak oluşturacağımız etkinin çok daha fazlasını oluşturabiliyor. 2023 bizim için maalesef hayatımızın, tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımız bir yıl oldu. Toplumsal direncin artırılması ve afetlere hazırlık anlamında asla unutmamamız ve kendi hazırlığımızı oluşturmamız gereken bir yıl olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafların her biri baktığınız zaman üzerinde saatlerce konuşabileceğiniz hikayeleri barındırıyor."