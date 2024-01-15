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Edirne'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu tacirliğinden aranması olan bir şüpheli, Meriç Sınır Hattında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu tacirliğinden aranması olan bir şüpheliyi Meriç Sınır Hattında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs Meriç sınır hattında bulunan askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasına ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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