Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde balıkçının ağına, 2 metre 30 santimetre boyunda 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balık avına çıktı.

Attığı ağa kısa süre sonra büyük bir balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraş sonucunda balığı tekneye çıkardı.

Ergi, AA muhabirine nehirde zaman zaman büyük balıklar yakaladığını söyledi.

Şanslı gününde olduğunu belirten Ergin, "Böyle büyük bir balık yakalamak beni çok mutlu etti. Balığı görenler de şaşırıyor. 2 metre 30 santimetre boyunda ve 71 kilogram ağırlığında bir balık. Uzun zamandır böylesi ağlarımıza düşmemişti." dedi.