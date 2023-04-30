Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarım liseleri yeniden yapılandırıldı, öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım liselerini yeniden yapılandırdıklarını ve özgün projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, tarım alanında eğitim verilen okul sayısının 2020 yılına göre yüzde 100 artışla 72'den 144'e çıkardıklarını kaydetti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım liselerini yeniden yapılandırdıklarını ve özgün projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, tarım alanında eğitim verilen okul sayısının 2020 yılına göre yüzde 100 artışla 72'den 144'e çıkardıklarını kaydetti.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, gıda tedarik zincirinde küresel ölçekte yaşanan sorunların tarım ve hayvancılık alanını ön plana çıkardığını vurgulayarak, "Biz de bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla özgün projeler hayata geçirdik. Bu kapsamda 2020'de tarım alanında eğitim verilen okullarımızın sayısı 72 iken 2023 yılında bu sayıyı 144'e çıkardık. Yüzde 100'lük bir artış söz konusu oldu. Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.