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Kastamonu'da Lisanslı Domuz Çiftlikleri İddiaları Yalanlandı

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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, ilimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmadığı ve haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiği iddiaları yalanlandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiği ve üretilen etlerin iç piyasaya satıldığı iddalarınıa ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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