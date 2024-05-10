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Hatay'da Bedava Dağıtılan Soğanlar Vatandaşları Tarlaya Akın Ettirdi

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir çiftçi istediği verimi alamadığı 80 dönüm arazideki soğanı, hayrına vatandaşlara bıraktı. Market fiyatı 25 TL'yi bulan soğanın bedavaya dağıtıldığını duyan vatandaşlar araçlarıyla tarlaya akın ettiler.

80 dönüm soğanı hayrına dağıttığını duyan oraya akın etti

Celil İnal, "Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla soğan topluyorlar"

Tarla Sahibi Mehmet Ali Uygun: "Soğan istediğimiz gibi olmayınca bizde hayrımıza bıraktık"

Mehmet Dertsiz: "Soğan marketlerde 25 - 30 TL iken burada başak olduğunu duyduk ve buraya geldik"

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir çiftçi istediği verimi alamadığı 80 dönüm arazideki soğanı, hayrına vatandaşlara bıraktı. Market fiyatı 25 TL'yi bulan soğanın bedavaya dağıtıldığını duyan vatandaşlar araçlarıyla tarlaya akın ettiler.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'daki Amik Ovası'nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte çeşitli ürünlerde hasat başlamıştı. Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Uygun ailesine ait 80 dönümlük tarladaki soğanlar hasat edilme mevsimi gelmesine rağmen yeteri kadar büyüklüğe ve kaliteye ulaşamadı. İşçi fiyatlarının pahalı olması ve soğanın kalitesiz olması nedeniyle 5 TL fiyat teklif edilmesi üzerine tarla sahibi, soğanları hayrına vatandaşlara bıraktı. Markette fiyatı 25 TL'ye satılan soğanın bedava dağıtıldığını duyan vatandaşlarsa kilometrelerce ötesinden tarlaya akın ettiler. Tarla sahibi, soğanın bir an önce tarladan kalkmasıyla yeni ürün ekmeyi planlıyor.

"Arabalarla ve traktörlerle gelen insanlara hayrımıza bıraktık"

Soğanın yeteri kalitede olmaması üzerine vatandaşlara hayır olarak dağıtmak istediklerini dile getiren 21 yaşındaki Mehmet Ali Uygun, "Soğandan zarar ettik ve para etmedi. İşçilerin ücreti bile çıkmıyor. Soğanın tarla fiyatı 5 TL, marketlerde fiyatı 25 TL civarında oldu. Geçen yıl zarar etmedik, bir şekilde sattık. Ama bu yıl gördüğünüz gibi insanlara hayrımıza bıraktık. Tarlaya vatandaşların tamamı girdi ve koyunlar bile var. Soğan istediğimiz gibi olmayınca bizde hayrımıza bıraktık. Bu tarla 80 dönüm bir arsası var. Arabalarla ve traktörlerle gelen insanlara hayrımıza bıraktık" dedi.

"Soğan para yapmıyorlar diyorlar ama pazarda 25 TL"

Soğan fiyatının markette 25 TL olduğunu dile getiren Dudu Dönmez, "Tarlada başak yapıyorlar. Tarla komple toplanmadan bozulduğu için başakçılar geldi. Soğanda zarar gören tarla sahibi hayrına dağıtıyor, İnsanlarda burada topluyorlar. Soğan para yapmıyorlar diyorlar ama pazarda 25 TL, neden para yapmadı diyorlar anlamadım" şeklinde konuştu.

"Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla soğan topluyorlar"

Tarla sahibinin soğanları vatandaşlara hayrına bıraktığını söyleyen 65 yaşındaki Celil İnal, "Soğan her ne hikmetse tarlada kaldı. Şuan gördüğünüz soğan tarlada 5 TL iken marketlere gittiğimizde 30 TL civarında oluyor. Tarla sahibi hayrına bıraktı başka bir ürün ekmek içi. Tüm Kumlu halkı, çevre köylerden olan Reyhanlı ve Kırıkhan'da vatandaşlar buradalar. Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla soğan tarlasında afara yapıyorlar" dedi.

"Soğan marketlerde 25 - 30 TL iken burada başak olduğunu duyduk ve buraya geldik"

Soğan toplamak için Kırıkhan'dan geldiğini belirten Mehmet Dertsiz, "Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geliyoruz. Marketlerde 25 - 30 TL iken burada başak olduğunu duyduk, buraya geldik. Kışlık ve yazlık soğanımızı toplayacağız. Soğan tarlasında topladıklarımızı aracımıza doldurduk. Bu yaz soğanları yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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