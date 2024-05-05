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Manavgat'ta Etkili Olan Dolu Tarım Alanlarında Hasara Yol Açtı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, meyve ağaçları ve tarım arazileri zarar gördü. Vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zararın büyük olduğunu belirtti ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerindeki Saraçlı, Gebece, Belenobası, Oymapınar, Değirmenli ve Güzelyalı mahallelerinde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü.

Araçların mahsur kaldığı bölgede, vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

Ekili tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğini ifade eden Metin, "İlçe Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleriyle bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Antalya Tarım Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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