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Manisa'da Çamönü Barajı tamamlandı, tarım arazilerine su verilmeye başlanacak

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Çamönü Barajı'ndan yaz sulama sezonunda tarım arazilerine su verilmeye başlanacağı bildirildi. Barajın sulama şebekesi inşaatına hız verildi ve ağustos ayında tarım arazilerine su vermeyi planlanıyor. Proje sayesinde Akhisarlı çiftçilerin her yıl 7 milyon lira daha fazla kazanması bekleniyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Çamönü Barajı'ndan yaz sulama sezonunda tarım arazilerine su verilmeye başlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Akhisar'da 2 bin 270 dekar araziyi sulayacak barajın sulama şebekesi inşaatına hız verildiğini, ağustos ayında tarım arazilerine su vermeyi planladıklarını belirtti.

Çamönü Barajı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağının vurgulayan Balta, borulu basınçlı modern sulama sistemi ile bölgedeki sulama maliyetlerinin düşeceğini kaydetti.

Sulu tarımın yaygınlaşması ile ürün çeşitliliğinin de artacağını aktaran Balta, proje sayesinde Akhisarlı çiftçilerin 2024 yılı rakamlarıyla her yıl 7 milyon lira daha fazla kazanacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Akhisar Manisa Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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