Samsun'da Gıda Denetimlerinde 215 İşletmeye 8 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gıda denetimlerinde kurallara uymayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında toplam 22 bin 165 denetim gerçekleştirildi. İl genelinde bulunan bin 398 kayda ve onaya tabi gıda üretim yeri, 6 bin 37 gıda satış yeri, 4 bin 711 toplu tüketim yeri ve 604 de kayda ve onaya tabi yem satış yerlerinde yapılan 22 bin 165 adet denetimden 2 bin 54 adet numune alındı. Alınan numuneler neticesinde kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN