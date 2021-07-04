EFC, PUBG Mobile Asya Invitational'ı duyurdu!
Asya'nın dört bir yanından takımlar yarışacak.
Asya'nın en iyi PUBG Mobile takımları, 90.000 dolarlık Ultimate Warrior Showdown: Mobile Asia Invitational'da yarışacak. Turnuva 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Davet edilen 16 ekip Malezya, Singapur, Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Çin, Tayvan, Kamboçya, Nepal, Pakistan, Moğolistan ve Bangladeş olmak üzere 14 farklı ülkeden olacak. Katılan takımların tam listesi şu şekilde:
RSG MY
Bigetron RA
Demigod Incognito
Eagle Esports
XB Blood Legion
PN Crew
Stalwart Freestyle
Tong Jia Bao Esports
Da Kun Gaming
LIT Esports
FaZe Clan
The Infinity
JoinMe Yellow
Orange Esports
DRS Gaming
7SEA Esports
Takımlar, şampiyonları belirlemek için üç gün boyunca 12 maç (günde dört) karşılaşma oynayacak.
90.000$'lık ödül havuzu ilk 12 sıra arasında paylaştırılacak. Şampiyon takım 27.000 $, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar sırasıyla 18.000 $ ve 9.000 $ alacak.
Kaynak: Playerbros