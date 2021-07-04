EFC, PUBG Mobile Asya Invitational'ı duyurdu!
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EFC, PUBG Mobile Asya Invitational'ı duyurdu!

EFC, PUBG Mobile Asya Invitational'ı duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Asya'nın dört bir yanından takımlar yarışacak.

Asya'nın en iyi PUBG Mobile takımları, 90.000 dolarlık Ultimate Warrior Showdown: Mobile Asia Invitational'da yarışacak. Turnuva 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Davet edilen 16 ekip Malezya, Singapur, Endonezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Çin, Tayvan, Kamboçya, Nepal, Pakistan, Moğolistan ve Bangladeş olmak üzere 14 farklı ülkeden olacak. Katılan takımların tam listesi şu şekilde:

RSG MY

Bigetron RA

Demigod Incognito

Eagle Esports

XB Blood Legion

PN Crew

Stalwart Freestyle

Tong Jia Bao Esports

Da Kun Gaming

LIT Esports

FaZe Clan

The Infinity

JoinMe Yellow

Orange Esports

DRS Gaming

7SEA Esports

Takımlar, şampiyonları belirlemek için üç gün boyunca 12 maç (günde dört) karşılaşma oynayacak.

90.000$'lık ödül havuzu ilk 12 sıra arasında paylaştırılacak. Şampiyon takım 27.000 $, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar sırasıyla 18.000 $ ve 9.000 $ alacak.

Kaynak: Playerbros

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