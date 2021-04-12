Edremit'e "Cumhuriyet Çiftlikleri" projesi
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Edremit'e "Cumhuriyet Çiftlikleri" projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edremit'e 'Cumhuriyet Çiftlikleri' projesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Cumhuriyet Çiftlikleri" projesi hayata geçiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Cumhuriyet Çiftlikleri" projesi hayata geçiyor. Edremit Belediyesi yöneticileri proje kapsamında atalık tohumların üretimi ve takası amacıyla Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın "3T kalkınma projesi" kapsamında sebze üretiminden sonra atalık tohum üretimi için de adımlar atıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Atış, Kültür Müdürü Ömer Güçlü, "Cumhuriyet Çiftlikleri" projesi kapsamında atalık tohumların üretimi ve takası amacıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette tohum takası konusunda belediyelerin işbirliği içerisinde çalışması kararı alındı.

Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki belediyeye ait fidanlıkta ekimleri başlayan ve belediye arazilerinin geri kalanında da kurulacak "Cumhuriyet Çiftlikleri" de tohum üretimi yapılacak. Atalık tohumlar üretilirken çoğaltılıp bölgedeki çiftçilere dağıtılarak üretime katkı sağlanacak. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer yaptığı açıklamada: "Yerli atalık tohum, binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze kadar ulaşmayı başaran, genetiği bozulmamış olduğu için sürdürülebilir bir genetik hazine bizim için. Bu yüzden gıdanın güvencesi olan bu biyolojik çeşitliliği destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Kurmayı planladığımız "Cumhuriyet Çiftliklerimizde" atalık tohumlarımızı üretip çoğaltarak halkımızın sağlıklı gıdalara kavuşmasına öncülük edeceğiz." dedi. - BALIKESİR

Edremit'e 'Cumhuriyet Çiftlikleri' projesi
Edremit'e 'Cumhuriyet Çiftlikleri' projesi
Edremit'e 'Cumhuriyet Çiftlikleri' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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