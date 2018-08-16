Dünyanın En Uzun Minareli Camisi Cezayir'de İnşa Ediliyor

Cezayir'de dünyanın en uzun minaresine sahip cami inşa ediliyor.

Cezayir'de en uzun minareye sahip bir cami inşa ediliyor. Projeyi üstlenen dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), caminin ana binasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Büyük Cami ya da Djamaa El Djazair ismi verilecek olan cami başkentte Cezayir körfezini görecek şekilde inşa ediliyor. Cami tamamlandığında, Afrika'daki en büyük, dünyada ise Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi camilerinden sonra 3. büyük cami olacak.

Caminin 265 metre uzunluğundaki minaresi tamamlandı ve başkent Cezayir'in her yerinden görülebiliyor. Büyük Cami 120 bin kişinin ibadet edebileceği 20 bin metrekarelik alan da dahil olmak üzere 400 bin metrekare alanı kaplıyor. Projesinde 3 binden fazla mühendisin çalıştığı cami, aynı zamanda bir İslam sanatı ve tarihi müzesi, Cezayir tarihi üzerine bir araştırma merkezi ve bir milyon kitaplık kütüphanesi de içeren bir kompleksin parçası olacak. - CEZAYİR