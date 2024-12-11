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Şam hapishanelerindeki sistematik tecavüzleri anlatan kadının sözleri kan dondurdu

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Bir kadın, Suriye'de Şam hapishanelerinde Müslüman kadınlara uygulanan sistematik tecavüzleri ve işkenceleri anlattı. Kadın, "Süheyl Hasan (Esad'ın komutanı) tecavüz etmedik kız bırakmadı. Herkese aynı işkence ve tecavüz. Ayrım yok." sözleriyle kan dondurdu.

Suriye'de devrilen Baas rejiminin ülke genelinde "ölüm merkezi" olarak anılan çok sayıda işkence kampı bulunuyordu. Rejimin çökmesiyle muhaliflerin kontrolüne geçen Şam hapishanelerinde tutuklu kalan bir kadın yaşadığı ve gördüğü insanlık dışı muameleleri anlattı.

"SÜHEYL HASAN TECAVÜZ ETMEDİK KIZ BIRAKMADI"

Hapishanede Müslüman kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırıları anlatan kadın şu ifadeleri kullandı:

"Kızıl Kaplan denilen o Süheyl Hasan (Esad'ın komutanı) beni 3 ay boyunca sorguladı. Süheyl Hasan tecavüz etmedik kız bırakmadı. Bir gün Zebedanlı bir kızı aldılar. Artık ne kadar tecavüz ettilerse sürükleyerek getirdiler. Kız bitmiş, ağlayarak bana 'Anacığım bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar.' dedi. Ben delirdim, başladım kapıyı dövmeye, 'Allah lanet etsin, kafirler, domuzlar' ağzıma ne geldiyse söylüyorum. Beni alıp kısım şefine götürdüler adı Gassan İsmail. 'Bunu boğazlayın, kesin, parçalayın, ne yaparsanız yapın' dedi. Beni bir odaya götürdüler, mezbaha gibiydi. Yerlerde boğazlanmış, parçalanmış cesetler vardı. Sonra beni kazık odasına götürdüler. Benimle beraber Kadem'den Üm Ziyad'ı da götürdüler. Kadının Guseyne adında bir kızı vardı çiçek gibi bakmaya kıyamazsın. Odaya girdik içeride 10 tane kazık var gençleri oturtmuşlar. Her birinin altında böyle tepsi gibi kan durmuş."

"GENÇLERİN CESETLERİNİ ÇUVALLARLA KAMYONETLERE DOLDURDULAR"

"Bir manzara gördüm ki gözümün önünden hiç gitmez." diyen kadın, "Bizim kısmın önündeki alanda gençlerin cesetlerini çuvallarla kamyonetlere doldurdular. Kia kamyonetlere. Bir sürü kamyonet hepsini doldurdular hepsinin de altından şarıl şarıl kan akıyordu." diye konuştu.

"BEĞENDİKLERİ KIZLARA TECAVÜZ EDİYORLARDI"

Kendisini bir odaya kapattıklarını ifade eden kadın, "Bir ara beni odaya koydular içeride 70 tane kız var. Bir baktım odanın içi kızlarla dolu. Her şehirden kızlar vardı. Herkese aynı işkence ve tecavüz. Ayrım yok. Hapishane gibi değil, akıl hastanesi gibiydi. Bir kız tamamen aklını kaybetmişti. Hapishane müdürünün ismi Ahmet Aliye'ydi. Hapse giren her kızı ilk önce o soyup tecavüz ederdi. Her gün 4 kişi odaya geliyor, beğendikleri kızı alıp tecavüz ediyordu." sözleriyle kan dondurdu.

Şam hapishanelerindeki sistematik tecavüzleri anlatan kadının sözleri kan dondurdu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
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"Kızıl Kaplan tecavüz etmedik kız bırakmadı"
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Esad'a güven felaketleri oldu
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