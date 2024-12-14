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Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı

Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
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Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad'la aynı sokakta yaşayan komşuları, devrik liderin son saatlerini anlattı. "Aynı sokakta yaşadığımız için 10 kat ceza alıyorduk" diyen Şamlılar, rejim düşmeden saatler önce Esad'ın evine kurşun geçirmez cam taktırdığını söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona erip, devrik lideri Beşar Esad'ın da Rusya'ya kaçmasıyla Şam'da hayat normale dönmeye başladı. Şam'da Esad ailesiyle aynı sokakta yaşayan komşuları da rahat nefes aldı.

Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra sokaklarda hayat normale döndü. Esad ailesinin konutuna komşu yaşayan Şamlılar da rahat nefes aldı. Rejim düşmeden önce Beşar Esad ve ailesi ile aynı sokakta yaşayan Suriyeliler, Esad ile aynı yerde yaşamanın zorluklarını anlattı.

"Tabii ki birçok zorlukla karşılaştık. Perdelerini kaldırmasına izin verilmeyen evler vardı. Pek çok zorlukla karşılaştık. Komşular olarak buradaki bir hata, bölgeden olduğumuz için dışarıdan birinin on katı ceza almasıyla sonuçlanacaktı. Ne demek istediğimi anlıyorsun, her kelime ölçülüyor, her hareket inceleniyordu."

Öyle ki Esad ailesi dışındaki herkes için sıkı bir kontrol uygulanıyordu. Özgürce dışarı çıkamıyorlar ya da evlerine birilerini davet edemiyorlardı. Çünkü tüm bunlar uzun bir sorgudan geçiyordu.

"Hiçbir avantajımız olmadı, sadece zararımız oldu. Ne zaman misafirimiz gelse istihbarat servislerine gitmek zorunda kalıyorduk. Yanlarına gidip ziyaretçinin adını verirdik."

Şam'da rejim düşmeden saatler önce neler olup bittiğini gözlemleyen bir Suriyeli, Esad'ın önlem olarak evinin camlarını kurşun geçirmez cam olarak değiştirdiğini söylüyor.

"Devrim başladığında korktuklarını ve buraya top mermileri yağdığını hatırlıyorum. Korktular ve camı değiştirmeleri için işçi getirdiler. Camı güçlendirdiler ve kurşun ve şarapnel geçirmez hale geldi. Bulunduğumuz bu oda gördüğünüz gibi devrilen Beşar Esad'ın odası."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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