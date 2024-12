Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona erip, devrik lideri Beşar Esad'ın da Rusya'ya kaçmasıyla Şam'da hayat normale dönmeye başladı. Şam'da Esad ailesiyle aynı sokakta yaşayan komşuları da rahat nefes aldı.

"Tabii ki birçok zorlukla karşılaştık. Perdelerini kaldırmasına izin verilmeyen evler vardı. Pek çok zorlukla karşılaştık. Komşular olarak buradaki bir hata, bölgeden olduğumuz için dışarıdan birinin on katı ceza almasıyla sonuçlanacaktı. Ne demek istediğimi anlıyorsun, her kelime ölçülüyor, her hareket inceleniyordu."

Öyle ki Esad ailesi dışındaki herkes için sıkı bir kontrol uygulanıyordu. Özgürce dışarı çıkamıyorlar ya da evlerine birilerini davet edemiyorlardı. Çünkü tüm bunlar uzun bir sorgudan geçiyordu.

"Hiçbir avantajımız olmadı, sadece zararımız oldu. Ne zaman misafirimiz gelse istihbarat servislerine gitmek zorunda kalıyorduk. Yanlarına gidip ziyaretçinin adını verirdik."

Şam'da rejim düşmeden saatler önce neler olup bittiğini gözlemleyen bir Suriyeli, Esad'ın önlem olarak evinin camlarını kurşun geçirmez cam olarak değiştirdiğini söylüyor.

"Devrim başladığında korktuklarını ve buraya top mermileri yağdığını hatırlıyorum. Korktular ve camı değiştirmeleri için işçi getirdiler. Camı güçlendirdiler ve kurşun ve şarapnel geçirmez hale geldi. Bulunduğumuz bu oda gördüğünüz gibi devrilen Beşar Esad'ın odası."