Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki facia, dünya basınında geniş yankı buldu

Türkiye'nin kuzeybatısındaki kayak merkezinde bulunan 12 katlı otelde meydana gelen yangın felaketi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. CNN, AP, Reuters, El-Cezire, Daily Mail ve The Sun başta olmak üzere uluslararası basın kuruluşları, trajik olayı manşetlerine taşıdı.

Daily Mail gazetesi, hayatını kaybeden 10 kişiden üçünün yangından kurtulmak için pencerelerden atladığını yazdı. Reuters ve The Sun ise, otel konuklarının alevlerden kaçmak için kendilerini pencerelerden atmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

İngiliz basınından The Sun, oteli saran alevlerin yarattığı panik anlarını detaylı bir şekilde aktardı. Gazete, 12 katlı otelin tamamen alevler içinde kaldığını ve konukların çaresizlik içinde pencerelerden atlamaya çalıştığını bildirdi.

AP Haber Ajansı, yangında 32 kişinin yaralandığını ve yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını duyurdu. El-Cezire ise olayla ilgili yaptığı özel haberde, kurtarma çalışmalarının detaylarına yer verdi.

CNN, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını aktardı. Uluslararası medya kuruluşları, yaralıların sağlık durumları ve soruşturmanın seyriyle ilgili gelişmeleri an be an takip ediyor.

Polis ve itfaiye ekipleri, otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme çalışmaları sürüyor. Yaralıların tedavisi devam ederken, yetkililerin olayla ilgili yeni açıklamaları bekleniyor.